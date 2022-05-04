Türkiye Gazetesi

Çorum merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Eda (31) ve Nusret Ö. (34) çifti arasında tartışma çıktı. Bağrış seslerini duyan komşular, olay yerine polis çağırdı. Ekipler, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erlerinin yardımıyıla içeri giren polis, Nusret Ö'yü eşini eşarpla boğmaya çalışırken yakaladı. Kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KADIN YOĞUN BAKIMDA

Zanlı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Eda Ö'nün yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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