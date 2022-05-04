Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Osmaniye-Kadirli karayolu üzeri Sakarcalık köyü civarında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken yaralılara ilk müdahale ise olay yerinden geçenler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 4 yaralının tedavisi sürüyor.

2 askerin şehit olduğu kazada şoför tutuklandı Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

4 kişinin vahşice öldürüldüğü kazada kahreden detaylar Edirne'de aynı aileden vahşice öldürülen 4 kişinin ön otopsi işlemleri tamamlanırken, Anıl Güler'in yüzünün defalarca kesildiği diğer kişilerinde başından vurulduğu öğrenildi. Katledilen gencin olaydan önce köy kahvesinde '1 milyon liralık altın yaptırdım' diye konuştuğu iddia ediliyor.