Kastamonu'nun Seydiler, Ağlı, Küre, Devrekani ve İnebolu ilçelerini kapsayan Küre Dağları'nda etkili olmaya başlayan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Küre Dağları bölgesindeki yollarda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
TRAFİK İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Yoğun sis sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Öte yandan, Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta yoğun sis, görüş mesafesi 10 metreye düştü Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü, şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis var! Görüş mesafesi 30 metreye düştü Bolu’da, D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışıyla birlikte yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.