Türkiye Gazetesi

Bolu Dağı 2. viyadüğünün İstanbul istikametinde 6 otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin de dönüşe geçmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağına kadar uzandı.

Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

Aydın-Denizli yolunda zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var Aydın-Denizli Karayolu’nda meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEM Bahçeşehir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde içinde tır ve kamyonetin de oluğu 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. kazada 2’si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.