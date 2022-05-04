Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Akdoğmuş köyünde kaza meydana geldi. Cengiz Erdoğan (60) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan şahıs ağır yaralı olarak ambulansa Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 4 çocuk babası Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahreden kaza: Babasının kullandığı traktörün altında kaldı Adana'da bir baba, kazara 5 yaşındaki çocuğunu traktörüyle ezip ölümüne sebep oldu.

Üç oduncu devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı Yalova Armutlu'da üç kişi traktör altında kaldı. Yaralılardan 29 yaşındaki Emir Coşkun hayatını kaybetti.

Tarlada çalışırken traktörden düşen kişi hayatını kaybetti Samsun'da tarlada çalışırken traktörden döşen bir kişi hayatını kaybetti.