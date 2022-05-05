Türkiye Gazetesi

Iğdır’da 3 gündür süren sağanak yağış bazı yerlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Iğdır-Erzurum yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin çalışması sonrası yol açılmıştı. Bugün ise akşama doğru merkeze bağlı Elmagöl köyü tarafında etkili olan yağış sonrası oluşan sel ile köy yolu ulaşıma kapandı.

Sel sularıyla kaplanan ve ulaşıma kapanan yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi çabaları ile yolu açıp araçları kurtardı. Ekiplere haber verilmesi köye giden ekipler yolu yeniden ulaşıma açtı.

"ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR SONRASI SEL FELAKETİ OLUŞTU"

Yağan yağmur sonrası oluşan sel ile köy yollarının kapandığını belirten Elmagöl köy muhtarı Mirze Yeter, "Köyümüzde ani bastıran yağmur sonrası sel felaketi oluştu. Çok şükür can kaybı yoktur, iki evimiz hasar gördü. Biz durumu yetkililere bildirdik. Gelip yerinde görerek incelediler. Bu selden zarar görmemiz dere yatağının olmasıdır. Gece olduğu için ekipler tam bir çalışma yapamadı. Ekipler yarın gelerek detaylı bir inceleme yapacaktır. Temennimiz bu tür şeylerin bir daha yaşanmamasıdır" dedi.

Sağanak yağış heyelana sebep oldu: Iğdır-Erzurum yolu kapandı Iğdır’da yaşanan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Söz konusu heyelan sebebiyle Iğdır-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.

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