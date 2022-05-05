Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yüksel İmer ve ekibi, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği kapsamında deniz suyunu daha ucuz maliyetle sürdürülebilir ve çevreci teknikler kullanarak, içme ve kullanma suyuna dönüştürmek için çalışma başlattı.

540 BİN DOLARLIK ORTAK DESTEK

Hamad bin Khalifa Üniversitesi Çevre ve Su Ensititüsü ile Gebze Teknik Üniversitesinin de yer aldığı, Doç. Dr. İmer’in ise yürütücüsü olduğu “Yüksek Tuz Konsantresi Arıtımı ve Deniz Suyu Desalinasyonu İçin İleri Membran Distilasyon Teknolojisinin Geliştirilmesi” projesi, Katar Ulusal Araştırma Fonu Öncelikli Araştırma Programı dâhilinde 540 bin dolarlık ortak destek almaya hak kazandı.

"MALİYETİ YÜZDE 40 ORANINDA AZALTTIK"

Doç. Dr. İmer, su kıtlığının tüm dünyada temel bir problem olduğunu, alternatif su kaynakları için uygun teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İmer "Katar ekibinin termal desalinasyon teknolojisi ile ilgili daha önce yaptığı bazı pilot ve saha çalışmalarından elde ettikleri deneyim, bizim de geliştirdiğimiz birtakım ayırma proseslerinde kullandığımız nanolif yapılı malzemeler ve yüksek verimliliğe sahip filtrelerimiz var. Dolayısıyla bu iki sinerjiyle birlikte şu anda termal ve ayırma teknolojisi diye adlandırdığımız çift katmanlı bir teknikle bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu teknolojilerle giriş miktarının yüzde 90’ına kadar temiz su elde edilmesini sağlayacağız. Hibrit teknoloji ile hem termal hem de ayırma prosesleri ölçeğinde yapılan ön çalışmalarda yüzde 40 oranında maliyeti azalttık. Daha da aşağılara çekeceğiz" dedi.

İmer, deniz suyunu temiz suya dönüştürürken yüksek miktarda tuz akımının tekrar denize verildiğini kaydetti.

Deniz suyu korozyonuna karşı fore kazık önlemi Rize'de deniz suyunun korozyona uğratması nedeniyle yıkılan binaların yerine yapılacak yeni yapıların öncesinde zemini sağlamlaştırmak ve deniz suyu korozyonunu önlemek için toplamda bin 797 adet fore kazık çakılacak.