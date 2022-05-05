Türkiye Gazetesi

Dnipro kentinde yaşayan bankacı Tetianna Panchenko (24), Yüksekovalı Diş Doktoru Şıkak Beşer (29) ile 3 aydır Ukrayna-Rusya savaşı yüzünden erteledikleri nişan törenlerini Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdi. Ukranyalı Tetianna Panchenko, çektiği halayla da kısa sürede Yüksekova kültürüne ayak uydurdu.

"YÜKSEKOVA'YI ÇOK SEVDİM"

Ülkesinde yapamadığı nişanını Yüksekova’da yaptığını belirten Tetianna "Üç sene önce tanıştık. Savaş yüzünden nişan törenimizi erteledik. Savaş bitince hem Ukrayna’da hem de Yüksekova’da düğün yapacağız. Yüksekova’yı çok sevdim. Özellikle dağları ve doğası beni kendine hayran bıraktı" dedi.

Damadın babası Onbaşılar Muhtarı Pervizhan Beşer de Ukrayna’dan gelin getirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Gelinim sebebiyle tüm Ukraynalılar akrabam oldu. Ukrayna’ya atılan her kurşun sanki bana atılıyor gibi" diye konuştu.

Yaz mevsimine 1 ay kala Hakkari'de 8 metre karla mücadele Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 8 metreyi bulduğu yolun açılması için ekipler tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.