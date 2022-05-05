Türkiye Gazetesi

Hafta sonu ve üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesiyle 29 Nisan Cuma akşamından itibaren şehir dışına çıkan vatandaşlar evlerine döndü. Bu sebeple hem yollarda hem otogarlarda hem de havalimanlarında yoğunluk yaşandı.

Türkiye’nin en önemli kara yolu geçiş güzergâhlarından Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminin İstanbul yönünde zaman zaman kilometrelerce trafik oluştu. Çanakkale Feribot İskelesi’nde ise araçlar çift sıra boyunca yaklaşık 500 metre kuyruk oldu.

Trafik polisleri, bazı sürücülerin sıraya kaynak yapmasını engellemek için ara sokakları trafiğe kapattı. Feribot seferleri, yoğunluk sebebiyle saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştı. Özellikle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yolcuların erzak çuvallarıyla gelmesi dikkat çekti. Bir otobüs firmasında görevli olan Alaattin Çendek “Anadolu’dan İstanbul’a geliş biletleri satıldı, yetmediği yerlerde de ek seferler açılıyor” dedi. Otobüs şoförü İsmail Özdemir de “İnsanları bayramlaşmaya götürüyoruz, mutlu oluyoruz. Ama henüz biz bayram yapamadık” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLÜ KAZA YÜZDE 52 AZALDI

Bu arada “Bayramınız kemerli olsun” kampanyası olumlu sonuç verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu bayram kazalar azaldı. Bakanlık şunları kaydetti: Son 10 senedeki Ramazan Bayramı tatillerine kıyasla kazalar yüzde 37, ölümlü kazalar yüzde 52, kazalara bağlı can kayıpları yüzde 58, yaralı sayısı ise yüzde 44 azaldı.

Beş günlük tatil süresince yurt genelinde 1.707 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti.

Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada, yaralılar var Bolu Dağı viyadüğünde 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza oldu. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.