Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattı seferini yapan tramvaya, kırmızı ışıkta duramayan otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden Vardar Bulvarı yönüne geçtiği esnada kırmızı ışıkta duramayıp tramvayla çarpıştı.

OTOMOBİL VE TRAMVAYDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu. Hasar alan tramvay tamir için merkez istasyonuna çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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