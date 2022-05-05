Türkiye Gazetesi

Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne arkadan çarptı, 1 kişi canından oldu kişi de yaralandı. Kaza 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Seyit Ali A. idaresindeki 16 JZD plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önünde bulunan Barış K. yönetimindeki 24 ZSZ plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

ARKADA OTURAN YOLCU ÖLDÜ

Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü ise aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.



ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Otobüsün arka kısmında bulunan yolcu Emirhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, Sinan E. Nihat E. Yakup T. Melike K. Mahmud K. ve kamyon sürücüsü Seyit Ali A. yaralandı

YOLCULAR DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI

Feci kazaya şahit olan otobüs yolcuları dehşet dolu o anları anlattı.

Kucağında kedisi ile yolculuk eden bir kadın yolcu, "Otobüs durdu. Ben orta koltuğun yanındaydım. Muavini ara kapının oraya gittiğini gördüm. Ondan sonra çarpışma oldu. Vefat eden kişi iki yada üç koltuk arkamdaydı. Bir anda otobüsü kenara çektiler muavin de orta kapıya gitti ve o sırada meydana geldi. Çok büyük bir ses çıktı ve her yerimiz benzin oldu. Üstümde benzin kokusu var. Kedim yanımdaydı ve çantası açıktı. Kedimi kaybettim ve onu buldum. İnsanlar çok panik halindeydi" dedi.

BİR KİŞİNİN KOLU KOPTU

Kazada arkadaşlarının ağır yaralandığını söyleyen yolcu çift ise, "Arkamı dönüp baktığımda otobüsün yıkılarak bize doğru geldiğini gördüm ve hemen eşime sarıldım. Yanımda oturan arkadaşım ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin de kolunun koptuğunu gördüm. Diyecek bir şey yok. Allah herkesin yardımcısı olsun, sabırlar diliyorum. Arkadan tır çarpmış sadece güçlü bir ses duydum. Arkadaşımızın durumu çok kötü" diye konuştu.

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