Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce otogar kavşağı civarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, 3 Mayıs gecesi saat 00.30 sıralarında otogar kavşağına yakın Kirazlı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Y., yönetimindeki 07 YHL 29 plakalı otomobil sanayi istikametinden geldiği esnada, Kirazlı yolundan çıkan Tarkan Güngör yönetimindeki 09 BB 809 plakalı motosiklete arkadan çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Daha sonra Kirazlı yolundan otogar dönüşte bulunan ASKİ'ye ait su tahliye çukurunun beton kapağına vurarak, şarampole uçarak otomobilden fırlayan otomobil sürücüsü Batuhan Y. ile otomobilde bulunan Ebru B. ise yaralandı.

48 SAAT KOMADA KALDI

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 48 saat komada kalan motosiklet sürücüsü Tarkan Güngör'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: İki ölü, iki yaralı Burdur Bucak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile bir yolcu ise yaralandı.

Motosiklet kazaları iki yılda ikiye katlandı Gazeteci Rauf Gerz’in ölümünün ardından gündeme motosiklet kazaları geldi. Her gün ortalama 60 motosiklet kazası yaşanıyor, yüzde 30’u ölümle sonuçlanıyor.