Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenler'de oturan 19 yaşındaki Asiye Atalay, önceki gün Oruç Mahallesi'nde yürürken karşısına eski sevgilisi Ümit K. çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası Atalay, koşarak kaçmaya çalıştı. Peşinden gelen şahıs, genç kızı silahla önce ayağından sonra başından vurdu. Zanlı bölgeden uzaklaşırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma, motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi beş ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenilen zanlı Ümit K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kısa süre içerisinde şüpheliyi suç aletiyle birlikte Arnavutköy’de gözaltına alındı. Maktulenin komşusu Müslüm Deniz "Gencecik bir kızdı. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık” dedi. Görgü şahidi Sibel Hasten de "Bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrultu ancak ateş etmedi. Kız koşarken yere düştü, sonra çocuğa 'git buradan' diye bağırmaya başladı. Geri gelen çocuk kızı vurup gitti" dedi.

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan genç kızın cenazesi, cenaze namazı için Cabir Bin Abdullah Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Atalay’ın ailesi ve yakınları katıldı. Kızının tabutunun başında ağlayan annenin feryatları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorluk çeken anne Rahşan Atalay’a yakınları destek oldu. Asiyenur’un cenazesi ikindi namazından sonra Cabir Bin Abdullah Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.

DOĞUM GÜNÜNDE KATLEDİLDİ

Cenaze namazından önce kameralara konuşan Anne Rahşan Atalay, “İlkokuldan beri takıntılıydı bırakmadı peşini. Zanlıyla çok konuştum, yalvardım, tehdit de ettim, şikayetçi de oldum. İki yıl içerde yattıktan sonra psikoloji bozukluğundan dışarı çıkardılar. Çıktıktan sonra kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. konuştuğu çocukla beni tanıştırdı kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah’a havale ediyorum başka ne deyim.

"BİR KERE YÜZÜNE TÜKÜREYİM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Bir kere benin önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tüküreyim başka hiçbir şey istemiyorum. Allah kimseye göstermesin. Matbaada grafik tasarım olarak çalışıyordu kızım. O gün çalışmıyordu arkadaşıyla yemeğe gitmişti. Aradı beni yemekteyiz dedi. Saat 11.30’du sonra 12 de diğer arkadaşının yanına geçmişti. Kızım deseydin oraya gelirdim dedim. Arada da cenaze varmış o yüzden telefon çok az çekiyordu. Duyamadım ki ne demek istedi. Sadece tamam anne biz başkasına geçtik geliyoruz dedi. Yirmi suç kaydı varmış buna rağmen dışarda. Pandemiden dolayı dışarı çıkarmışlar. Ve kızımın doğum gününde katledildi” diye konuştu.

Ankara'da bir kadın cesedi bulundu Son kadın cinayeti haberi Ankara'dan geldi. Çankaya ilçesinde silahla vurulmuş bir kadın cesedi bulundu.

Hastane bahçesinde dehşet: Evlenme teklifini reddeden kadına kabusu yaşattı! Küçükçekmece'de bir şahıs, evlenme teklifi ettiği kadından hayır cevabını alınca, gözü döndü. Talihsiz kadını çalıştığı hastanenin bahçesinde silahla rehin aldı.