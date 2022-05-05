Türkiye Gazetesi

İzmir Dikili'de meydana gelen kazada genç bilek güreşçisi canından oldu. Kaza, dün ilçeye bağlı Sahil Siteleri yolunda meydana geldi. Okul Sporları Yıldız Erkekler İzmir İl müsabakalarında bilek güreşi şampiyonu olan Mehmetcan Coşkun (13), kullandığı motosiklet ile traktöre çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından genç sporcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

İZMİR'İ TEMSİL EDECEKTİ

Kazada hayatını kaybeden Coşkun'un Dikili Salihler 80.Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olduğu ve İzmir'i Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sporcunun antrenörü ve aynı zamanda 80. Yıl ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Muhlis İlter, “Başarılı bir sporcuydu, gelecek vaad ediyordu. Kötü haberi aldığımızda yıkıldık. Çok üzgünüz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Genç sporcu Çağdaş Tutkaç, trafik kazasında hayatını kaybetti İzmir'in Tire ilçesinde belediyeye ait hafriyat kamyonun altına kalan motosiklet sürücüsünün bir çok şampiyonada derece alan vücut geliştirme sporcusu Çağdaş Tutkaç olduğu öğrenildi.

Başına darbe alan genç sporcu hayat mücadelesini kaybetti Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.