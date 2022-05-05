Türkiye Gazetesi

İlkbaharın ikinci ayına girdik ancak havalar hala ısınmadı. Yurt genelinde soğuklar etkili olurken bazı yerlere mayıs ayında olmamıza rağmen kar yağdı. Çankırı-Ilgaz sınırındaki bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı, kar sonrası beyaza büründü. Bölgeye gönderilen ekipler, yolda tuzlama çalışması yaptı. Yaklaşım yarım saat yağan kar, daha sonra yerini sise bıraktı. Sıcaklığın 0 dereceye düştüğü bölgede akşam saatlerinde yeniden kar yağışı bekleniyor.

KAYSERİ'YE DE KAR YAĞDI

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar görüldü. Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyrettiği şehirde aralıklarla yağmur yağdı. Erciyes Dağı'nda ise 2 bin 200 rakım ve üstünde kar etkili oldu.

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Ardahan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bahar alerjileri birçok hastalıkla karıştırılıyor: Eğer siz de “Sürekli nezle gibiyim” diyorsanız… Bahar mevsiminde ortaya çıkan burun akıntısı, burun tıkanıklığı sürekli hapşırma gibi belirtiler alerjilerin habercisi olabilir. Kimileri için kabusa dönüşen bu durumdan birçok kişi mustarip. Peki, bahar alerjisinin diğer belirtileri neler? Korunmak için hangi önlemler alınmalı?

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bayram serin geçti. Vatandaşlar da havalar ne zaman ısınacak merak ediyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre serin hava bir kaç gün daha etkisini sürdürecek, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.