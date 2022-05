Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Samsun'da bir cana mal oldu. Alınan bilgiye göre; Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kazada ağır yaralanan İsmail Özarslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Kaza, Sinop Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ö. idaresindeki otomobil önce yol kenarında kaldırımda park halinde bulunan otomobillere çarptı. Daha sonra aynı istikamette seyir halindeki Elif Nur C.'nin kullandığı otomobile de çarparak takla attı. Kazada araç sürücüleri İsmail Ö., Elif Nur C. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Neziha D., Fatma C. ve Erol C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam ve Bafra Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Özarslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Korkunç kaza! Genç adam feci şekilde öldü Aydın'da otomobille motosikletin çarğışması sonucu, ağır yaralanan motor sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen

Osmaniye'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Osmaniye’de kamyonet ile hafif ticari araç ile çarpıştı. Feci kazada 1 kişi canından oldu, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

Bayramın son günü feci kaza! Otobüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı Gaziantep'te yolcu otobüsünün önüne kıran tır korkunç bir kazaya sebep oldu. Önce tıra sonra bariyerlere çarpan otobüs yan yattı, içindeki 14 yolcu yaralandı.

Bayram günü feci olay! 1,5 yaşındaki oğlunun kazara ölümüne sebep oldu Samsun'da evinde tabancasını temizleyen baba silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirirken, baba gözaltına alındı.