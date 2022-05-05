Türkiye Gazetesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürüldü. Olaya ilişkin dava sürerken annesi Şefika Gültekin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ANNE GÜLTEKİN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Anne Gültekin hakkında, 26 Nisan 2021 tarihindeki duruşmada katil zanlısı Avcı'ya sarf ettiği sözler sebebiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ‘tehdit ve hakaret’ sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede söylenen sözlerin duruşma tutanağı ile sabit olduğu değerlendirildi. Uzlaştırma hükümlerini müşteki Avcı kabul etmeyince kamu davası açıldı. Şefika Gültekin için 4 yıl 4 ay hapis talep edildi. İlk duruşma 12 Ekim'de yapılacak.

"BU DURUM VİCDANI RAHATSIZ EDİYOR"

Gültekin ailesinin Avukatı Dr. Rezan Epözdemir “Kızı vahşice katledilmiş bir annenin yüreğinin acısı ile duruşma salonunda söyledikleri Başsavcılığa ihbar edildi. Savcılık da kızı için hukuki mücadele veren acılı bir anne için 4 yıl 4 ay hapis talep etti ve kamu davası açıldı” dedi. Adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlaması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Epözdemir, şunları söyledi: Ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken faillere gerekli cezayı vermeyen yargının, acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip hakkında kamu davası açması son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu durum aynı zamanda kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.