Türkiye Gazetesi

Antalya Muratpaşa ilçesi Varyant bölgesinde bir genç, yürekleri ağza getirdi. Şahıs, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden üzerindeki elbiselerle denize atladı. O sırada denize bulunanlar olan biteni şaşkınlıkla seyretti. Neyse ki bir kaza yaşanmadı.

Bu anları kaydeden şahsın, atlayan gence “Aslanı benim” diye bağırması dikkat çekti.

Fotoğraf uğruna çıktığı falezlerden düşüp yere çakıldı Antalya'da bir şahıs manzara keyfi için çıktığı ve emniyet demirlerini aştığı falezlerden aşağı düştü. Toprak zemine düşen şahsın yardımına kurtarma ekipleri koştu.

Falezlerden düşen 3 çocuk annesi öldü Antalya’da 3 çocuk annesi kadın falezlerden düştüğü kayalık alanda hayatını kaybetti.

Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ölüm Antalya’da falezlerin alt kısmında bastığı kayanın kopması sonucu yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki taşın altında kalan kişi feci şekilde hayatını kaybetti.