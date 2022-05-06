Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ve Seferihisar açıklarında şüphe üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan iki yelkenli teknede 137 düzensiz göçmen yakalandı.

3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Ekipler, geçişi organize ettiği iddiasıyla teknelerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

YUNANİSTAN TARAFINDAN İTİLDİLER

Yunanistan unsurları tarafından geri itildikleri belirlenen 59 düzensiz göçmen ekipler tarafından karaya çıkartıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine sevk edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı Türkiye'ye kaçak gelen göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da bugün 449 göçmen daha yakalandı. Böylelikle pazar gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 1.391 oldu

Beyoğlu'ndaki göçmen operasyonunda 120 kişi yakalandı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 120 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.