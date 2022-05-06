Türkiye Gazetesi

İzmir’in Çiçek Mahallesi 1611 Sokak’ta Ezo E.’nin bulunduğu müstakil bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre eve giren Meryem Ç. sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu yanında bebeği bulunurken Ezo E. tarafından ikisi karnından biri sağ göğsünden ve bacağından olmak üzere 4 kez bıçakladı. Kanlar içinde kaşan Meryem Ç. pusete koyduğu bebeğiyle kendini sokağa attı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin olup olmadığının yapılacak tetkiklerden sonra netleşeceği öğrenildi.

SABIKA KAYDI KABARIK

Yaklaşık 18 aylık erkek bebeği olduğu öğrenilen yaralı kadının yakınlarına ulaşıldı. Genç kadın babaanne tarafından alınarak evlerine götürüldü. Öte yandan, bıçakla yaralama olayına karıştığı ileri sürülen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Ezo E.’yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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