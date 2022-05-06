Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika tahmin raporunu yayımladı, 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. 6 Mayıs hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde etkili olan sağanaklar devam ederken sadece Trakya, Ege ve Akdeniz'in batısında güneş kendisini gösterecek. Yağışlar ilerleyen günlerde batıdan başlayarak etkisini kaybedecek, sıcaklıklar da yükselişe geçecek.

6 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

ORTA KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARI

Yağışların; Orta Karadeniz ile Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayımlanan haritaya göre; Samsun için sarı kodlu, Kastamonu ve Sinop içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi

YAZ SICAKLARI GELİYOR

Sosyal medya hesabından sık sık Meteoroloji ile ilgili tahminlerini ve verileri paylaşan Kerem Ökten, "Ay ortası yaz sıcakları geliyor. Sıcaklıklar birçok yerde 30 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

Serin ve yağışlı geçen günlerin ardından sıcaklıkların normale döneceğini belirten Ökten, şu ifadeleri kullandı: "Sıcaklık dalgalanmaları devam etse de havalar artık normale dönüyor. 16 gün içerisinde İstanbul'da neredeyse hiç yağış yok."

7 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bayram serin geçti. Vatandaşlar da havalar ne zaman ısınacak merak ediyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre serin hava bir kaç gün daha etkisini sürdürecek, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.