Türkiye Gazetesi

Duyanları şoke eden olay İstanbul'da yaşanadı. Hayaller kurarak evlenme teklifi ettiği sevgilisi tektaş yüzüğü küçük bulunca hem teklifi reddetti hem de dalga geçti. Olayın ardından intihar etmek isteyen adam ise psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle kadına dava açtı.

Sarıyer'de meydana gelen olayda 32 yaşındaki Onur A., 2 yıldır Rusya vatandaşı olan İrina D. ile birlikteliklerini sürdürüyordu. Genç adam sevgilisine evlenme teklifi etmek istedi ve hazırlıklara koyuldu. Evlilik teklifi için tektaş yüzük alan Onur A. sevgilisiyle buluşmak için belirledikleri kafeye gittiler.

Onur A. bu esnada evlilik teklifi etti İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife "Evet" cevabı veren genç kadının, kutu açılınca suratı asıldı. Tektaş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, "Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum" diyerek Onur A.'ya tepki gösterdi.

KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Durum üzerine sinirlenen ve öfkelenen Onur A. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken bir anlık öfkeyle araçtan inip intihar etmek için köprü korkuluklarına çıktı. Genç adam polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirildi.

'PSİKOLOJİK BUHRANA İTTİ' DİYEREK DAVA AÇTI

Evlilik teklif ettiği sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, onuru ve gururunun kırıldığını ifade eden Onur A. "Beni psikolojik buhrana itti" diyerek, İrina D.'den şikâyetçi oldu. Genç kadın hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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