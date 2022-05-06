Türkiye Gazetesi

Antalya'da Y.A.’nın kullandığı Kumluca Belediyesi’ne ait su tankerine, Ahmet Aliağa bulvarında refüjde sulama yaptığı sırada Veli Dalkıran’ın (23) kullandığı otomobil arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Veli Dalkıran olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Tolgahan B. (23) ve Furkan K. (23) yaralandılar.

TANKER SÜRÜCÜSÜNÜ İFADESİ ALINDI

Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Yaralılar kaza yerindeki ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan Kumluca Belediyesi personeli su tankeri sürücüsü Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaza yaptı, kendisini uyaranları kurşuna dizdi Bursa İnegöl'de iki araç çarpıştı. Ardından sürücüler kavgaya tutuştu. Bundan rahatsız olan mahalleli araya girince silahla vuruldu.

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