Türkiye Gazetesi

Adana'daki mezarlık hırsızları pes dedirtti ve mezarlığın korunması için konulan demir korkulukları çaldılar. Anneannesinin mezarlığını ziyarete giden adam ise gördükleri karşısında şoke oldu çünkü mezarlığın korkulukları yerinde yoktu. Mezarlık korkuluklarının çalınmasına tepki gösteren adam ise yüzsüz hırsızların bu hareketine isyan etti.

Mustafa Uruç (34) Ramazan Bayramında bundan 20 yıl önce hayatını kaybeden anneannesi Havva Deniz’in Buruk Mezarlığındaki mezarını ziyarete gitti. Uruç ziyaret sırasında mezara geldiğinde gördüğü manzarayla şok oldu. Uruç, anneannesinin mezarının demir korkuluğunun betondan sökülerek çalındığını fark etti.

Bunun üzerine mezarlıkta görevli özel güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Uruç, daha sonra anneannesinin mezarında dua etti.

Mustafa Uruç, artık hırsızların dirileri bırakıp ölüleri de soyduğunu belirterek, “Bayramda mezar ziyaretinde demir korkuluğu görmeyince şok oldum. Ancak mezarlığa genel olarak baktığımda bir çok mezarın demir korkuluklarının çalındığını gördüm.

'İŞİ GÜCÜ BIRAKIP ÖLÜLERLE UĞRAŞIYORLAR'

Hırsızlar artık işi gücü bırakmış ölülerle uğraşıyor. Yarın bir gün bu hırsızların da geleceği yer burası. Onların vicdanına bırakıyorum. Hırsızların çaldığı demir korkuluk çok bir para etmez ancak biz şimdi onun kaç katı parayla yenisini yaptıracağız. Gelip isteseler ben onlara para verirdim” dedi.

BİRÇOK MEZARLIKDA DURUM AYNI

Uruç, anneannesinin mezarına yeni bir demir korkuluk yaptırıyor. -Uruç konuyla ilgili şikayetçi olacağını söyledi. Demir korkuluk hırsızlıklarının sadece Buruk Mezarlığıyla sınırlı olmadığı Asri, Küçük Oba ve Kabasakal mezarlıklarında da hırsızlık olaylarının yaşandığı öğrenildi.

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