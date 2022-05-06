Türkiye Gazetesi

İzmir Tire’de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahip olduğu 79 model Murat 131’e gözü gibi bakıyor. Binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarak Karadişoğlu, otomobiline binmediği zamanlarda streç filmlere sararak koruyor. Otomobilini görmek için Türkiye’nin dört bir yanından pek çok kişinin geldiğini söyleyen Karadişoğlu, ilgiden son dereceden memnun.

BİNMEDİĞİ ZAMANLARDA STREÇ FİLME SARIYOR

Aracını satmak istemediğini söyleyen Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi. Karadişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz”.

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