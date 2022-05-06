Türkiye Gazetesi

Sivas’ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü.

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE DÜŞTÜ

Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Yurdun bazı kesimlerinde hava sıcaklıkları eksinin altına düşünce kar yağdı.

Yoğun kar yağışı uyarısı verilmişti, Erzurum beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu, kent beyaza büründü.

Bahara hasret kaldık... Antalya’ya nisan ayında kar yağdı! Ülkenin en sıcak ikliminin yaşandığı illerden biri olan Antalya'ya Nisan ayında kar yağması vatandaşları şaşırttı.