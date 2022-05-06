Türkiye Gazetesi

Olay, Ramazan Bayramı'nda Esenyurt’ta yaşandı. Taksiye binen 5 kadın, yolculuk bitiminde taksicinin bayram harçlığı istemesiyle neye uğradığını şaşırdı.

BAYRAM HARÇLIĞI DİYEREK TAKSİMETREYİ YÜKSELTTİ

Taksiye normalde 4 kişinin bindiğini fakat iyilik yapıp 5 kişilik grubu aldığını ve bu nedenle bayram harçlığı istediğini belirten taksici, yolcuların tepkisi ile karşılaştı.

Farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10 TL’yi de ödeyen kadınlar ‘Hakkım helal olmasın, bu rüşvete girer” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o tartışma anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşlı kadını aracına almayan taksiciler trafikten men edildi Fatih’te hastane çıkışı taksiye binmek isteyen yaşlı kadın kısa mesafe olduğu gerekçesiyle almayan 2 taksiye para cezası kesildi.

Kuryeye testereyle saldıran taksici ehliyetinden oldu Sakarya Adapazarı'nda bir taksi şoförü, motosikletli kuryeye testereyle saldırdı. Ardından taksicinin sürücü belgesine el konuldu.

Taksicinin taksimetre oyunu polisin gözünden kaçmadı Eminönü’nde taksicilere yapılan denetimlerde Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne 250 liraya getiren taksicinin taksimetre oyununun bedeli ağır oldu.