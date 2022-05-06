Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir’de geçtiğimiz Cumartesi günü Turgut Özal Bulvarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre tatile gitmeye hazırlanan Ali Naim Küçük sıkışan trafikte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gördü. Bunun üzerine Küçük, sağdan hızla geçmeye çalışan sürücüye engel olmak için aracıyla yolu ortaladı. Arkadan gelen sürücü Ali Naim Küçük’ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi trafikte sıkıştı. Trafik açılınca ilerleyen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük’ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Küfürler eden sürücü araçtaki 5 buçuk yaşındaki kız ve 2 yaşındaki oğlana aldırış etmedi. Çocuklarını gözü önünde dehşet saçan trafik magandası Küçük’ün aracının yan aynasını kırdı. Maganda kırdığı aynayla araç camına vurduktan sonra aynayı fırlatıp arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.

TRAFİK MAGANDASI DEHŞET SAÇTI

Ali Naim Küçük, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde trafik magandasının Küçük’ün araç camına vurup tehditler ve küfürler savurduğu ardından araç camının kırdığı görülüyor. Küçük, “Olay, bayram tatilinden bir önceki gün geçtiğimiz hafta cumartesi günü yaşandı. Bayram için yola çıkmadan önce çocukları evde aldım. Rahatça hazırlanalım diye benzin aldım. Yolda giderken Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda bir araç, böyle peş peşe bir sürü araba giderken sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu. Orada bütün insanlar nizami bir şekilde trafikte seyrederken oradan birinin emniyetten gelip diğer insanların tabiri caizse vaktini çalması beni huzursuz eden bir durumdu. Ben de hafifçe sağa doğru kaydırarak arabamı, onun oradan geçmesini engelledim. Tabiri caizse yolunu kapattım. O da diğer insanlar gibi aynı sırada gitmek zorunda kaldı. Yolun sonunda kendisi yanıma yaklaşıp camını açtı. Camdan küfürler içinde bağırıp çağırmaya başladı. Ben kendisine “Utanmıyor musunuz beyefendi, orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz” dedim. Kendisi daha da böyle hiddetli bir şekilde arabasını önüme çekti. Benim yolumu kapattı ve araçtan hızlı bir şekilde indi. Aracımın yanına geldi, cama vurmaya başladı. Ben hiç inmedim, çünkü arkada iki tane çocuğum vardı. Biri 5 buçuk yaşında, diğeri 2 yaşında. Onları açıkçası yalnız başına bırakmak istemedim. Hiç araçtan inmedi, camı bile açmadım.“ dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Küçük, devamında “Kendisi ile hiç muhatap olmadım. Kendisi bağırdı, çağırdı, küfür etti. Zaten ben onları da videoya çektim. Aynamı kırdı. Kırdığı aynayla camıma vurduktan sonra aynayı çimenlere fırlatıp arabasına hışımla binip gitti. 5 buçuk yaşındaki kızım biraz daha olayları anlayabilecek yaşta. Kendisi bayağı korkmuştu, yaklaşık yarım saat hiç konuşmadı. Sonradan da 'baba bir daha oradan gitmeyelim, ben çok korktum’ demeye başladı. Olay sonrasında ben tatile gittim. Aynayı bantlayarak seyahat etmek durumunda kaldım. Hemen bugün bayram tatili dönüşünde de emniyete gittim. Başka insanların da canını yakmaması için bu arkadaş böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de konuyla ilgili emniyette kendisinden şikayetçi oldum. Yetkililerden talebim, gerçekten bu konunun önünün alınması lazım. Bu konularda ben cezaların çok sert ve caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ki o cezayı yedikten sonra bir daha böyle bir şeye yeltenemesinler” ifadelerini kullandı.

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