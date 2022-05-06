Türkiye Gazetesi

Bitlis'te yaşayan Ayşegül-Burak Ayaz çiftinin ikinci çocuğu Miran Ayaz'a anne karnında 'Diyafram Hernisi' teşhisi konuldu. Gebelik sürecinde tedavi için Van ve İstanbul'da hastanelere başvuran ancak olumlu bir sonuç alamayan çift, internetten Op. Dr. Taner Kamacı'ya ulaştı ve doğum hakkında bilgi aldı. Doğum için Bitlis'ten Diyarbakır'a giden çiftin bebekleri Miran Ayaz, sezaryenle alındıktan hemen sonra entübe edildi.

Yoğun bakımdaki durumu değerlendirilen Miran, doğduğu gün öğleden sonra 2 saatlik operasyonla diyafram kası gelişmediği ve yırtıktan dolayı ince ve kalın bağırsakları, bazen midesi, beraberinde bazen dalağı, karaciğerin sol rabidasyon kabuğu göğüs boşluğuna çıkması düzeltilerek yerine yerleştirildi. Miran bebek, doğduktan 7 gün sonra ilk nefesini aldı. Genç çift, duygu dolu anlarla 45 gün sonra çocuklarını kucağına aldı.



Baba Burak Ayaz, "Bugün 45’inci gün, çocuğumuzu kucağımıza aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"NEFES BİLE ALAMADAN ENTÜBE EDİLDİ"

Anne karnında 'Diyafram Hernisi' tanısı konulan Miran Ayaz'ın, sezeryan işleminden saatler sonra ameliyata alındığını söyleyen Op. Dr. Kamacı, 2 saat süren ameliyatın ardından minik bebeğin, 7 gün sonra ilk nefes alışverişini yaptığını aktardı. Dr. Kamacı, "Bu hastalıkta çocuğun diyafram kası gelişmediği ve yırtık olduğu için ince ve kalın bağırsakları, bazen çocuğun midesi, beraberinde bazen dalağı, karaciğerin sol lobu göğüs boşluğuna çıkmış oluyor. Bu göğüs boşluğunda negatif basınç var. Karın içinde ise negatif basınç yok. O yüzden organlar yukarıya çıkmış oluyor. Karın içinde olması gereken organlar göğüs boşluğunda olduğu için hem akciğeri gelişmiyor, hem kalbi sağ tarafa ittirmiş olduğu için sağ akciğer de baskı altında oluyor. Bu durumda çocuğun yoğun bakımdaki genel durumuna ve kan gazı değerlerine bakarak aynı gün içinde sabah doğan hastamızı öğleden sonra ameliyata aldık" dedi.

"7 GÜN BOYUNDA KENDİSİ HİÇ NEFES ALMADI"

Çocuğun ince ve kalın bağırsakları, midesi, dalağı ve karaciğerinin sol lobu üst boşluğuna çıktığını belirten Dr. Kamacı, "Biz onları olması gerektiği gibi organlara zarar vermeden karın içine aldık. Diyaframında büyük bir yırtık vardı. Ancak diyaframı serbestleyerek tamamen primer olarak kapatma imkanı bulduk. Diyaframı onardık. Yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat geçirdi. Hastamızı yine yoğun bakıma, makinaya bağlı aldık. Ameliyattan sonra yaklaşık 7 gün boyunca kendisi hiç nefes almadı. Tamamen cihaza bağlı nefes aldı. 7 gün sonra cihazdan ayrı ilk nefesini vermeye başladı. Daha sonra yoğun bakım tedavileri oldu. Yoğun bakım tedavileri bittikten sonra doğumdan 45 gün sonra hastamızı sağlıkla, herhangi bir sorunu kalmadan şimdi evine taburcu ediyoruz. Diyafram hernisi yaklaşık 4-5 bin doğumda bir nadir görülen doğumsal anomallerden bir tanesi" diye konuştu.

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