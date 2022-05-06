Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta yetişen Yılanyastığı bitkisinin hem birçok faydası hem de bölgedeki toplayıcalara geçim kaynağı oluyor. Toplayıcılar Nisan ve Mayıs aylarında dağlara bu bitkiyi toplamak için gidiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplanmasına izin verilen bu bitki Şırnaklılar tarafından toplanarak satılıyor ve yurt dışına ihracatı yapılıyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Demirel, bitkinin kırsal kesimdeki vatandaşlara hasat mevsiminde bir gelir kapısı olduğunu belirterek "Bitkinin sürdürülebilir olması için yeşil kısmının koparılması, soğan kısmının toprakta kalma şartı var. Ailelerin dönemsel olarak topladığı bitkiyi firmalara satıyor. Geçen yıl, Yılanyastığı bitkisinin 807 tonu ihraç edildi. İhracatın yüzde 70'ı Şırnak'tan yapıldı. Bu yıl kota bin ton olarak belirlendi” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNEMLİ

Sahada nasıl toplanması, neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdiklerini aktaran Demirel, “Bitki toplandıktan sonra sahada da kontrol ediyoruz. Soğanların topraktan çıkarılmaması ve bunun sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Yılanyastığı bitkisi Şırnak başta olmak üzere 9 ilin sınırları içerisinde doğal olarak yetişiyor. Zehirli türleri de olmakla beraber bölgemizde bu türlere rastlanılmamakta” ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta Nisan ve Mayıs ayları arasında toplanan Yılan yastığı otu, Tarım Bakanlığı tarafından bin tona kadar toplanımına izin veriliyor ve günde 8 ton kadar toplanılarak yurt dışına ihraç ediliyor.

1 GÜNDE 8 TON

İhracat yapan firma yetkilisi Alaattin Demir de, doğu bölgesinde çıkan Yılanyastığının, vatandaşların geçimlerini sağladığını ifade ederek "Burada herkes kazanıyor, vatandaşından, marketine, kamyoncusuna kadar her kes ekmeğini bu ottan sağlayabiliyor. Vatandaşlar, günde 7-8 ton topluyor. Ambalajlayıp depoluyoruz ve Irak'a gönderiyoruz. 30-40 gün bir toplama süreci var. Bu süreçten 500 ile 700 ton arasında topluyoruz" dedi.

'BU OTU TOPLAYARAK KAZANÇ ELDE EDİYORUZ'

Bitkiyi toplayan vatandaşlardan Şirin Demir ise, geçimlerini bu otla sağladıklarını kaydetti. Dağlardan otu topladıklarını ifade eden Demir, “Bizim durumuzu yok, biz kiracıyız, bu otu toplayarak günlük kazanç elde ediyoruz. Bir haftadır biz bu dağda bu otu topluyoruz” ifadelerini kullandı.

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