Türkiye Gazetesi

İstanbul’un kuruluşunun kesin tarihi bilinmiyor, üç bin yıl diyen de var dört bin yıl diyen de… Bizi ilgilendiren kuruluşu değil, kurtuluşu…

Müslümanlar ta Peygamber Efendimiz zamanında bu ülkünün peşine düşmüş, Mekke ve Medine’den İstanbul’a kadar gelerek bu uğurda şehit olmuşlar. (Eyüp Sultan hazretleri en bilineni ama aslında İstanbul’da 30 civarında sahabi var.)

Fatih Sultan Mehmed’e kadar hemen her Osmanlı padişahının da biricik gayesi olmuş İstanbul.

İşte tarih boyunca hedef olduğunu bilen Bizans, şehri tümüyle surlarla çevirmişti. 1453’teki o çağı kapatıp çağ açan muhteşem çağı sonrasında bizim olan İstanbul’u çeviren surlar da anlamını yitirmişti bir bakıma. Çünkü İstanbul kabına sığmıyor ve sürekli genişliyor. Bu yüzden de sur dışına çıkmak için 60’tan fazla kapı açıldı.

Bugün bulunduğu semtlere adını da veren bazı kapılar aşağıdaki listede.

SUR KAPILARI

> Altın Kapı

> Yedikule Kapısı

> Belgrat Kapı

> Silivrikapı

> Mevlânakapı

> Ahırkapı

> Çatladıkapı

> Yenikapı

> Topkapı

> Sulukule Kapısı

> Edirnekapı

> Eğrikapı

> Balat Kapısı

> Fener Kapısı

> Kayalık Kapı

> Eski ve Yeni Aya Kapıları

> Cibali Kapı

> Unkapanı Kapısı

> Odun Kapısı

> Zindan Kapı

> Değirmen Kapı

> Lazaros Kapısı

> Saray Kapısı

> Çatladıkapı

> Langa Kapı

> Emilianos Kapısı

> Samatya Kapı

> Narlı Kapı

Antalya'da Bizans ve Roma dönemlerine ait 440 adet sikke ele geçirildi Antalya'da D-400 karayolunda durdurularak arama yapılan otomobilde Bizans ve Roma dönemlerine ait 440 adet sikke ele geçirildi.