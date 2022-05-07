Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Kadına verilen sosyal kimliklerden belki de en kıymetlisi ‘annelik’. Ancak hayatın akışı içerisinde annelerimize duyduğumuz sevgiyi her gün dile getiremiyor olabiliriz. Yemeyip yediren, giymeyip giydiren, çoğu zaman evladıyla ilgilenirken kendini unutan annelerimize içimizdeki o büyük sevgiyi göstermenin en iyi fırsatı ise ‘8 Mayıs Anneler Günü’. Annelerimizi mutlu etmenin pek çok yolu var elbet ama sürpriz hazırlarken birkaç tavsiyeyi dikkate almanızda fayda var. Annenize hediye seçerken bir ev eşyası değil onu özel hissettirecek, özenle seçilmiş bir hediyeyi tercih etmelisiniz.

UNUTULMAZ BİR HEDİYE VERİN

Evin bozulan bir eşyasını yenilemek için bu özel günü fırsata çevirmemelisiniz. Unutmayın bir annenin evladından istediği şey aslında bir hediye değil düşünülmek ve o sevgiyi hissetmektir. Bütçenizi zora sokacak bir hediye yerine annenize tabiatın içinde bir gezi rotası hazırlayabilirsiniz. Annenizi hatta bütün kadınları mutlu edebilecek sürprizler içerisinde 'bakım günü' seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Son olarak unutulmaz bir hediye vermek istiyorsanız annenizin adına bir yardım kuruluşuna bağışta bulunarak gönlünü fethedebilirsiniz.

Hayırsever anneler: Hem padişah doğurdular, hem ülkeyi eserlerle yoğurdular Biz Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli, Handan Sultan’ı Tülin Özen, Kösem Sultan’ı Nurgül Yeşilçay olarak bilen bir kuşağız. Oysa gerçek padişah anneleri entrikalardan uzak büyük hayırseverlerdi.