Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Matcha, hepimizin bilip severek tükettiği yeşil çay ile aynı bitkiden elde ediliyor. Japon kültüründen gelen matcha çayı, ince bir toz hâline getirilen çayın buharda pişmesiyle oluşuyor. Bu çayın sağlığımıza da birçok faydası var.

YEŞİL ÇAYLARDAN ÜÇ DÖRT KAT DAHA GÜÇLÜ

Yapılan araştırmalar matcha çayının diğer bilinen yeşil çaylardan tam üç dört kat daha güçlü bir detoks etkisine sahip olduğunu ortaya koydu. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde güzel bir cilde kavuşmanız için de birebir. Düzenli olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak tartıda istenilen rakamlara kavuşmanızı kolaylaştırıyor. Stresliyseniz de matcha çayına bir şans vermelisiniz.

Karaciğer ve böbrekleri koruyor: Matcha çayı nedir, nasıl demlenir? Son dönemde popülerliği artan matcha çayı, geleneksel bir şekilde yetiştirilen yeşil çayın bir çeşidinin toz haline getirilmiş halidir. Vücuttaki kanı temizler, mükemmel bir detoks etkisi oluşturur. Uzmanların da düzenli içmeyi tavsiye ettiği bu çay, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Peki, matcha çayının faydaları neler, neye iyi gelir? Matcha çayı nasıl demlenir?