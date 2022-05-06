Türkiye Gazetesi

Van'da kamyonet dereye uçtu ve kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Van'ın Çatak ilçesinde Harun Özcan'ın kullandığı kamyonet yolda bir anda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine olay ekiplere ihbar edildi ve kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Ekipler, deredeki araçta sıkışan yaralılar Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ile hayatını kaybeden sürücü ve Ziyayettin Özcan'ın cenazelerini bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların ise tedavisi kaldırıldıkları hastanede sürüyor.

Van'da dehşet anları: 7 köpek kız öğrenciye saldırdı Van'da minibüs bekleyen üniversite öğrencisi, 7 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olay anı üniversitenin güvenlik kamerasına yansırken, paylaşılan olayın ne zaman yaşandığı ve saldırıya uğrayan kız öğrencinin sağlık durumuna dair bilgi bulunmuyor.

ABD'de özel olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknot Van'da ele geçirildi Van'da Jandrma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli olarak durdurulan bir ticari takside yapılan aramada araç içinde bulunanların üzerinden 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

Van'da İtalyan turist kayarken çığ altında kaldı Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalan İtalyan turist için herkes seferber oldu.