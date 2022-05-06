Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de Örnek Mahallesinde bulunan bir parkta Tuncay Kılıç, karısı Selma Kılıç’ı parkta bıçaklayarak yaraladı. Olaya tanık olan mahalleli, karısını bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan cani kocayı darp etti.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı haldeki Selma Kılıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tuncay Kılıç ise olay yeri çevresinde suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"KAN BEYNİMİZE SIÇRADI"

Vahşi cinayete tanıklık edince cani kocayı darp eden bir vatandaş polislerin müdahalesini anlatırken “Yerde kelepçeliyken ‘namus için öldürdüm, benim eşim size ne’ diyordu. Tabii bunu duyunca bizim de kan beynimize sıçradı. Elleri kanlıydı, bıçakta herhalde arka cebindeydi. Bizim de kan beynimize sıçrayınca burada darp ettik” dedi.

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