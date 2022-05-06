Türkiye Gazetesi

Malatya Valiliği'den yapılan açıklamaya göre, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, Erecek Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı yakınında şüpheli araç tespit edildi. Jandarma, bölgedeki kontrollerinde, 3 şüpheliyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler, burada kullanılan 24 muhtelif kazı malzemesine el koydu.

Kaçak kazı yaparken feci şekilde can verdi Trabzon’un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi feci şekilde can verdi.

Tarihi alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Bursa'da gece vakti tarihi bir alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü basıldı.