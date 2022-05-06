Türkiye Gazetesi

Kilis'in Musabeyli ilçesindene bağlı Yedigöz köyünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Giresun'da silahlı kavga, ölü ve yaralılar var Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu, 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga çatışmaya döndü. Kavgada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.