Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Diyarbakır’da 2 cana mal oldu. Yenişehir ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Feci kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kaza, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Hüseyin Aslan (55), Mehmet Ali Demirtaş (50), Nesim Özcan (53) ile kamyonetteki Zeki G. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Demirtaş ve Nesim Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Hurdaya dönene araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İstanbul'da feci kaza! Otomobil kaldırımdaki aileyi ezdi İstanbul Esenler'de feci bir kaza yaşandı. Kaldırıma çıkan araba yürümekte olan aileyi ezdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'da dehşet kaza! Kamyonet dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var Van'da kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada 2 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı.

Kastamonu'da peş peşe iki feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kastamonu'da iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.