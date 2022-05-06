Türkiye Gazetesi

Malatya’da kız isteme kavgası bir gencin ölümü ile bitti. Olay, saat 19.30 sularında Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Bilal Y. (22) ile S.G. (32) arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.G. tarafından sırtından bıçaklanan Bilal Y. ağır yaralandı. Yaralı genç kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL BIÇAKLA YAKALANDI

Bilal Y.’nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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