Türkiye Gazetesi

Yoğurt ve peynir yapımında kullanılan ve lezzetiyle ön plana çıkan koyun sütüne olan talep her geçen yıl artıyor. Bazı işletmeler kuzu üretimi yapmayıp yılda 240 gün süt sağımı yaparken, koyunlarını doğum yaptıranlar ise koyunlarını yılda sadece 2,5 ay sağabiliyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte koyunlarda sağım yapılmaya başlandı. Bir koyundan günde 2 litre süt çıkıyor. Sadece 2,5 ay sağım yapılan 1 koyundan günde 2 litre süt çıkınca üreticiler gelen koyun sütü taleplerine yetişemiyor.



Koyundan kuzu yerine sadece süt almak isteyen işletmeler yılda 240 gün süt sağımı yapıyor

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Koyun sütü sağımlarına başladıklarını ifade eden çiftlik sahibi Mustafa Aydın, "Biz burada kuzu üretimi yapıyoruz. Kuzuları 3 ay emziriyoruz. Emzirme işlemi bittikten sonra 2,5 ay koyunlardan süt sağımı yapıyoruz. Bir koyundan günlük 2 ila 2,5 kilo arasında süt çıkıyor. Koyun sütü az çıktığı ve belli zamanda sağıldığı için çok değerli. Talep de çok. Talebe yetişmekte zorluk çekiyoruz" dedi.

LİTRESİ 20 LİRA

Koyun sütünün litresini 20 liradan sattıklarını belirten Aydın, "Koyun sütünün yağ oranı çok fazla olduğu için girdiği her ürüne aşırı lezzet katıyor. Güzel yoğurdu oluyor ve peynir yapımında kullanılıyor. 2,5 ay süt sağımı bittikten sonra koçları doğum için hazırlıyoruz. Koyundan kuzu yerine sadece süt almak isteyen işletmeler yılda 240 gün süt sağımı yapıyor" ifadelerini kullandı.

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