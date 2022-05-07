Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri Kapalı Pazar yeri mevkiinde kaza meydana geldi. Çarşı istikametine seyreden S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araca çarptı ve karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KOMŞUSU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Kaza yapan kadın şok etkisi yaşadı. Yardıma gelenler de sürücü S.B.’yi sakinleşmesi konusunda ikna edemedi. Ağlayıp, çılgına dönen kadın sürücü, olay yerine gelen komşusunun dil dökmesi sonrası ikna oldu ve aracından indi.

Kullanılamaz hale gelen sürücü S.B’nin otomobili çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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