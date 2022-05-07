Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece’de bir markette yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 14 yaşındaki B.A, markette oturan kuzeni Devran Akgöl'ün eline kolonyayı döktükten sonra çakmak çaktı. Eli alevler içinde kalan genç ne yapacağını şaşırdı.

ELİ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Eli alevler içinde kalan Devran Akgöl, bir yandan alevleri söndürmek isterken bir yandan da kuzeni B.A’ya tekme tokat vurmaya başladı. Elinin belli bir bölümü yanan Akgöl, dondurma ile elini soğutmaya çalıştı. Sosyal medyada gördüğü şakayı kuzenine yapan B.A, daha sonra dükkana gelerek kuzeninden özür diledi.

“SONRADAN BARIŞTIK”

Korkunç şaka sonrası yaşadıklarını anlatan Devran Akgöl, "Amcaoğlumla otururken biraz dalmıştım, kendisi sosyal medyadan gördüğü bir videoyu bana yansıttı. Ama yanıcı madde olduğu için ufak bir kaza geçirdi. Kolonya ister misin dedi, ben de elime sürdükten sonra alttan çakmağı vurunca alev aldı. Biraz da bol sürdüğü için söndüremedik. Ufak çaplı bir şey oldu, biraz o sinirle de tartaklamış olduk. Şok geçirdim ama tabi hırpaladığım için üzüldüm. Sonradan barıştık, aramızda hallettik" dedi.

BİR YANDAN SÖNDÜRDÜ BİR YANDAN DA TOKAT ATTI

Korkunç şaka ise markette bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 14 yaşındaki gencin markette bulunan yakınlarına kolonya ikram ettiği görülüyor. Kolonya ikramından sonra çakmak çakan çocuk, kuzeni Akgöl’ün elini alevler içinde bıraktı. Eli alevler içinde kalan gencin bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan kuzenine tekme toka daldığı görülüyor.

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