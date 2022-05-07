Türkiye Gazetesi

Kütahya’nın Ziraat Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde oto yıkamacılık yapan Ali Yumuk’un, 29 yaşındaki Tofaş’ı 39 bin kilometrede. Gözü gibi baktığı Tofaş’ı yeni sahibi için çekiciye yükledi. Yumuk, "Aracımız 1993 model olup, 39 bin kilometrede. Bu araç 29 yaşına kadar orijinal kalmış. Tüp takılmamış. Boyası, kaportası her parçası orijinal. Benzinlik şekilde kullanılmış. Teyp bile takılmamış araç. Koltukları sıfır, hiç leke yok. Teyp ve hoparlör yok.

“TOFAŞ BİR HASTALIKTIR”

İnşallah kıymet bilecek bir abimize gitti. Aracımı İzmir'den bir abimize 125 bin TL'ye sattım. Aslında değeri daha fazla. Biz temiz kullandık. İnşallah alan abimiz de temiz kullanır. Tofaş bir hastalıktır. Bu araçların manevi değeri var. Sıfırı olmayan bir araç. Sıfırı olmadığı için bu araçlar kıymetli ve meblağı yüksek" dedi.

Ortadan ikiye bölünen Tofaş 1 kişiye mezar oldu Afyonkarahisar’da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, feci kazadan 3 kişi hayatını kaybetti.