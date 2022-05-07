Türkiye Gazetesi

Olur ilçesinde 10 gün önce iki otomobilin çarpışmasıyla bölgedeki Oltu Çayı’na uçan araçtaki Büşra Tosun, annesi Sevinç Bulut’un cansız bedenleri bulunurken 62 yaşındaki Fevzi Bulut’a ulaşılamamıştı. Arama ve kurtarma çalışmaları titizlikle devam ederken Bulut’u bulmak için Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli 7 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi bölgeye takviye edildi. Erzurum SAK ile Ankara’dan gelen12 kişilik SAK ekibi her taşın altını kontrol etti.

SU ALTI KAMERALARI KULLANILACAK

Kazanın meydana geldiği noktadan başlayan ekipler Oltu Çayı’nı ve Ayvalı Baraj Gölü’ne girdi. JAK, AFAD, UMKE, ilçe jandarma komutanlığı görevlilerinin çalışması devam ediyor. Yağmur sularının getirdiği çamur sebebiyle bulanıklaşan gölde tüplü dalış yapan SAK ekibi suyun berraklaşması halinde sualtı kameralarıyla arama çalışmaları yapacak. Bulut ailesinin acılı yakınları ise çalışmayı yakından takip ediyor.

Erzurum'da çarpışan arabalar çaya düştü; Ölü, yaralı ve kayıplar var Erzurum'da meydana gelen feci kazada çarpışan iki araba çaya düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 2 kişi de kayıplara karıştı.