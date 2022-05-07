Türkiye Gazetesi

Kastamonu Yaralıgöz Dağı’nda yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu. Bozkurt, Çatalzeytin ve Abana ilçelerine ulaşımın sağlandığı karayolunda sağanak yağış ve sis sürücülere trafikte ilerlemekte güçlük çektirdi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yolda oluşan su birikintileri sebebi ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis sebebiyle de sürücüler yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

Sağanak yağış taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu Kahramanmaraş’ta sağanak taşkınlara neden oldu, dolu tarım alanlarında zarara yol açtı.

Meteorolojiden iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Sağanak yağış heyelana sebep oldu: Iğdır-Erzurum yolu kapandı Iğdır’da yaşanan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Söz konusu heyelan sebebiyle Iğdır-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.