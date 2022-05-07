Türkiye Gazetesi

Saat 12.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi İstiklal Sokağında kaza meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çıktı, ardından park halinde minibüse çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sürücünün, aracın içinde sıkıştığı görüldü. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"ÇARPIP TAKLA ATTI"

İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede sürücü sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını gören bir vatandaş, "Araç sağ taraftan kaçmayı düşündü refüjü görmeyince çarpıp takla attı. Karşıdan geliyordum. Kaza gözümün önünde oldu. Yaralının bilinci açıktı. Şok geçirmişti" dedi.

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