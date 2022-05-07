Türkiye Gazetesi

Rengarenk sebzeleriyle, doyurucu lezzetiyle evde güveç yapmaya ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’ ise sizi böyle alalım. Hem misafir sofralarınız için hem de akşam yemeğine yakışan lezzetli mi lezzetli bir tarif… Kolayca hazırlayabilir, evdekilere gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Hazırsanız ağır ağır pişen, etleri lokum gibi dağılan güveç tarifi veriyoruz.

GÜVEÇ TARİFİ

Bu mükemmel tarifi listenize mutlaka ekleyin. Akşam yemekleriniz için harika bir alternatif olacak. İşte tüm püf noktalarıyla güveç tarifi…

GÜVEÇ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana ya da kuzu kuşbaşı

2-3 adet patates

2 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

1 adet büyük soğan

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

GÜVECİN HAZIRLANIŞI

-Tüm sebzeleri yıkayın, soyun ve küp küp doğrayın (Domateslerin kabuklarını soymayı, patlıcanları da soyup 15 dakika kadar tuzlu suda bekletmeyi unutmayın).

-Etleri güvece alıp güzelce kavurun.

- Sebzeleri güvece sırayla yerleştirin. Önce soğanları ve sarımsakları, sonra domateslerin yarısını, patlıcanı, biberleri ve domateslerin kalanını ekleyin.

- Üzerine baharatları ve tuzu serpin. Sıvıyağı gezdirin. Bir su bardağı salçalı su hazırlayıp sebzelerin üzerinden dökün. Son olarak sıcak suyu ekleyin.

- Güvecin kapağını kapatıp ya da güveci folyo ile kaplayıp ısınmış fırına verin. 1,5-2 saat kadar 180 derecede ağır ateşte pişirin. Şimdiden afiyet olsun.

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