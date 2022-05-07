Türkiye Gazetesi

Nevşehir'de merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarında arazide gezinti yapan bir vatandaş, ceset parçasıyla karşılaştı. Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde erkeğe ait cesedin diğer parçalarını gömülü halde buldu.

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Ceset parçaları, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgeye yakın yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kuşadası’nda kıyıya ceset vurdu Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz kıyısına ceset vurdu. Söz konusu cesedin düzensiz bir göçmene ait olduğunun düşünüldüğü öğrenildi.

Düzce'de sokak ortasında ceset bulundu ​Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sokak ortasında hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sulama göletinden ceset çıktı Nevşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinden ceset çıktı.