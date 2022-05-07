Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz aylarda Kuşdili Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş İETT otobüsüne saldırdı. İkili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

TEKMELİ DURAK KAVGASI

Tarafların yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar zor ayırdı. Olay yerine gelen polis duruma müdahale etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı görülüyor.

Sarıyer'de İETT otobüsü 15 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var Sarıyer’de şoförünün el frenini çekmeden indiği İETT otobüsü, yokuş aşağı kayarak 15 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada, biri hamile kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.