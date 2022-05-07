Türkiye Gazetesi

Antalya'da teleferik bakım teknisyeni feci bir şekilde öldü. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik istasyonunda teleferiğe ait kabinlerin bakım çalışmalarını yapan Enes Temel, yaklaşık 30 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin kabinden aşağı düşen teknisyeni görmesi üzerine durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Enes Temel, sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri teknisyenin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

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